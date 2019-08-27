Лондон призвал без проволочек начать обсуждать изменения сделки с ЕС о Brexit

27 августа 2019 17:03 (UTC+04:00)

Все изменения в соглашении о выходе Великобритании из состава ЕС, которых Лондон хотел бы добиться от Брюсселя, касаются пункта о границе на острове Ирландия, и эти переговоры должны начаться как можно скорее. Об этом заявила во вторник представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Мы ясно заявили о том, что те изменения, которых мы добиваемся, касаются "бэкстопа" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС). Очевидно, что, если с обеих сторон будет проявлена добрая воля и решимость добиться результата, то решения для проблемы "бэкстопа" существуют, и премьер-министр полагает, что они должны быть обсуждены без проволочек", - приводит агентство Reuters слова представителя Джонсона.

Ранее представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева сообщила, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер проведет во вторник вечером телефонные переговоры с Джонсоном, чтобы обсудить ситуацию вокруг соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза. Она добавила, что Юнкер ждет от Джонсона "конкретных предложений".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем и на 31 октября, Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".

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