США перебросили в Британию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit

27 августа 2019 17:36 (UTC+04:00)

США перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, заявило Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что бомбардировщики-"невидимки", изготовленные по технологии "стелс", прибыли из США в зону ответственности EUCOM для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.
Бомбардировщики будут базироваться на базе британских ВВС "Фэрфорд" на юго-западе Англии.

Как отмечается, совместные тренировочные полеты B-2 Spirit с европейскими союзниками позволят улучшить оперативную совместимость бомбардировщиков и выстроить стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных вызовов.

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