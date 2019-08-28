Более 700 тыс. японцев получили рекомендации об эвакуации из-за ливней

28 августа 2019 06:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере 710 тысяч человек на юго-западе Японии получили в среду от местных властей рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за сильных дождей, которые обрушились на регион. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NHK.

Рекомендации касаются жителей трех префектур - Нагасаки, Сага и Фукуока - где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация на данный момент сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены. Утром там же погиб мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем.

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