Экс-премьер Малайзии предстал перед судом по обвинению в коррупции на $547 млн

Верховный суд Малайзии приступил в среду к рассмотрению уголовных дел по обвинению экс-премьера Наджиба Разака в хищениях средств государственного инвестиционного фонда 1MDB на сумму около $547 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Bernama.

Старший помощник заместителя генерального прокурора Гопал Рам зачитал обвинения в адрес Наджиба в использовании служебного положения для хищения средств фонда в особых крупных размерах, а также в отмывании денег. Подсудимый, которого ранее выпустили на свободу под залог, все выдвинутые обвинения отвергает, утверждая, что все они имеют политическую подоплеку. В первый день будут допрошены шесть свидетелей. Как ожидается, всего на процесс будут вызваны более 60 свидетелей.

Как минимум по нескольким обвинениям предусмотрено заключение под стражу на срок до 20 лет, а также телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. В Малайзии действует система вынесения приговоров за каждое преступление по отдельности, а не по совокупности совершенных деяний. Кроме того, возможен штраф в пятикратном размере от суммы нанесенного ущерба.

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