Toyota временно приостановит производство на заводах в Фукуоке из-за ливней

Крупнейший японский автоконцерн Toyota принял в среду решение временно приостановить производство на своих предприятиях, расположенных в юго-западной префектуре Фукуока из-за сильных дождей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении компании.

Меры коснутся двух заводов в городах Канда и Мията, где, помимо марки Toyota, собирают также и автомобили премиального бренда Lexus. Сборочные линии будут остановлены в среду с 16:00 по местному времени до утра следующего дня.

На заводе в Мияте работают около 9 тысяч человек, в год там производят порядка 300 тысяч машин. Предприятие в Канде в два раза меньше по своим масштабам.

На юго-западе Японии из-за сильных ливней на данный момент погибли три человека, более 810 тысяч получили рекомендации об эвакуации. В префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока нарушено транспортное сообщение, подтоплены улицы городов.

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