В Южной Корее исследуют морскую воду на фоне сообщений об утечке радиации в КНДР

Правительство Республики Корея анализирует образцы морской воды, отобранные на границе с КНДР, на предмет радиоактивности на фоне сообщений СМИ об утечке на заводе по производству уранового концентрата в Северной Корее. Об этом сообщил на брифинге для журналистов представитель министерства объединения Ли Сан Мин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После сообщений СМИ правительство проводит анализ морской воды, отобранной утром в пятницу в районе северной разграничительной линии (границы в КНДР в Желтом море)", - отметил он. По словам чиновника, результаты исследования будут получены примерно через две недели.

Ранее радио "Свободная Азия" со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщило, что завод по обогащению урана в уезде Пхёнсан может сбрасывать содержащие радиоактивные отходы в ближайшую реку Рёсон. Специализирующийся на новостях из КНДР веб-портал 38 North впоследствии подтвердил эту информацию со ссылкой на собственные источники.

"Возможно, даже более важным, чем влияние на окружающую среду, является тот факт, что эксплуатация объекта свидетельствует о продолжении Пхеньяном выработки высокообогащенного урана для создания ядерных вооружений", - отметил Ли Сан Мин.

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