В Испании 17 младенцев заболели гипертрихозом из-за ошибки фармацевтов

28 августа 2019 12:37 (UTC+04:00)

Вспышка гипертрихоза зафиксирована в Испании после того, как фармацевтическая компания по ошибке продала миноксидил - средство для стимуляции роста волос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в настоящий момент заболевание зафиксировано у 17 новорожденных детей в Андалусии, Валенсии и Кантабрии. Отмечается, что из-за внутреннего сбоя на предприятии Farma-Qumica Sur в продажу вместо лекарственного средства омепразол поступил миноксидил.

В результате сейчас фабрика закрыта из-за "серьезных нарушений, обнаруженных в правилах контроля за изготовлением лекарств", отметили источники издания.

Гипертрихоз - заболевание, которое проявляется в избыточном росте волос, не свойственном данному участку кожи, не соответствующем полу или возрасту.

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