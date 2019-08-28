Британское правительство готовится приостановить работу парламента до 14 октября

28 августа 2019 13:51 (UTC+04:00)

Правительство Соединенного Королевства готовится приостановить до 14 октября работу парламента, чтобы не дать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По ее данным, правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном перенесет тронную речь королевы Елизаветы II (открывает новую сессию парламента) на 14 октября. Из-за этого у депутатов не будет времени, чтобы попытаться остановить выход Великобритании из ЕС без сделки о Brexit, отмечает Би-би-си.

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