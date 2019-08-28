Джонсон объявил о приостановке работы британского парламента из-за Brexit

Работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии британского премьера. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.

Учитывая, что парламентарии выходят с каникул 3 сентября, то у них на то, чтобы каким-то образом помешать выходу из ЕС без соглашения, остается несколько дней до приостановки работы и несколько дней после приостановки.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон недавно заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.

27 августа лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.

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