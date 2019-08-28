Лавров 2 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

28 августа 2019 16:44 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 2 сентября в Москве переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, включая Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, ситуацию в зоне Персидского залива, а также другие актуальные темы", - отметила дипломат.

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