США нашли свидетельства разработки КНДР подлодки с баллистическими ракетами

Спутниковые фотографии свидетельствуют о разработке в КНДР новой подводной лодки, которая может нести баллистические ракеты, и подготовке к испытаниям такого оружия, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В июле Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробности ни о самой подлодке, ни ее оснащении не приводились. Министерство обороны Южной Кореи считает, что новая подлодка КНДР может нести по меньшей мере три баллистические ракеты.

Основываясь на фотографиях судостроительной верфи в порту Синпхо, исследователи утверждают, что имеются "косвенные доказательства строительства новой подводной лодки с баллистическими ракетами, предварительные данные свидетельствуют, что проводятся подготовительные работы для проведения испытаний".

Как утверждается, на фотографиях присутствуют краны и буксиры, которые, "исходя из практики, могут свидетельствовать о подготовке" к проведению испытаний. Тем не менее, "убедительные доказательства того, что (испытания) пройдут в ближайшее время, отсутствуют", отмечают в Beyond Parallel.

Ранее южнокорейская газета "Чосон Ильбо" сообщила, что Северная Корея может вести строительство подобной подводной лодки. Впервые о возможности таких разработок сообщил портал 38 North в 2016 году. Тогда в районе порта Синпхо со спутника был обнаружен объект диаметром около 10 метров, который, как предполагается, мог быть прочным корпусом подлодки.

При этом его размеры превышают размеры самой крупной на тот момент модели субмарин на вооружении КНДР. Как пишет газета, расчеты показывают, что при таком диаметре корпуса водоизмещение новой подводной лодки должно составлять около 3000 тонн, соответственно, она должна быть способна нести 3-4 баллистические ракеты.

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