Спикер Палаты общин считает, что Джонсон стремится помешать парламенту обсуждать Brexit

28 августа 2019 17:09 (UTC+04:00)

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу назвал "конституционным произволом" решение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о приостановке работы законодательного органа до 14 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно очевидно, что цель пророгации (отсрочка заседаний - прим. ТАСС) теперь будет заключаться в том, чтобы помешать парламенту обсуждать Brexit и выполнять свой долг в формировании курса развития страны", - сказал он.

Британский депутат из правящей в Великобритании Консервативной партии Доминик Грив в связи с этим указал, что правительству во главе с Джонсоном теперь может быть вынесен вотум недоверия. "Это попытка управлять без участия парламента, что вполне беспрецедентно. Я думаю, что премьер-министр пожалеет об этом", - отметил он.

Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

На фоне новостей о приостановке парламентской сессии и угрозы выхода Великобритании из ЕС без сделки курс британского фунта стерлингов снизился по отношению к доллару до £1,2205 за $1.

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