В Париже выявили третий случай отравления свинцом у ребенка после ЧП в Нотр-Даме

Медики выявили отравление свинцом у третьего ребенка, проживающего недалеко от собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По словам представителя агентства, в крови у ребенка был зафиксирован показатель в 52 мг свинца на литр крови, что превышает "опасный уровень" в 25-50 мг. При этом отмечается, что опасное содержание свинца было также зафиксировано в доме, где живет ребенок.

Французские медики после пожара в соборе Нотр-Дам взяли у более чем 160 детей кровь для проверки содержания свинца. По итогам было установлено, что у 16 детей содержание свинца на литр крови находится в пределах 25-50 мг, что, по существующим во Франции нормам, является "опасным уровнем". У трех детей он превосходит 50 мг на литр, что говорит о "наличии отравления свинцом".

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