Сеул попросил Вашингтон не обсуждать действия южнокорейского правительства в интернете

28 августа 2019 17:52 (UTC+04:00)

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён во время встречи с послом США в Республике Корея (РК) Гарри Харрисом призвал Вашингтон воздержаться от публичных комментариев в интернете о решении Сеула прекратить обмен разведанными с Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источника, Чо Се Ён отметил многократные упоминания представителями США в Twitter "обеспокоенности" и "разочарования" в связи с отменой соглашения об обмене разведывательной информацией между Сеулом и Токио.

Как сообщается на сайте МИД РК, в ходе встречи стороны также обсудили пути укрепления американо-южнокорейского альянса и сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее министр обороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность выходом Южной Кореи из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией. В свою очередь в администрации южнокорейского президента подчеркнули, что отмена соответствующего договора не скажется на отношениях между Республикой Корея и США.

Сеул и Токио подписали договор об обмене разведданными в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР и информации гуманитарного характера. Токио в ответ делится с Сеулом сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам. Соглашение продлевалось автоматически каждый год. Однако 22 августа Республика Корея приняла решение выйти из договора, поскольку тот перестал отвечать национальным интересам.

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