В Мексике при нападении на бар погибли 26 человек

28 августа 2019 21:43 (UTC+04:00)

Жертвами нападения на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус стали 26 человек. Об этом сообщила в среду генеральная прокуратура региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число погибших составляет 26 человек, из них 10 женщин и 16 мужчин, еще 11 человек пострадали и остаются в больницах", - говорится в записи, размещенной в Twitter надзорного ведомства. По данным властей, в нападении на увеселительное заведение участвовали не менее 10 человек. Они устроили пожар в баре, после чего открыли огонь по людям, выбегавшим из помещения.

Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил, что властям удалось установить предполагаемого организатора атаки. Речь идет о преступнике, который в июле этого года был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений.

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