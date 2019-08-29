Президент Уругвая начал курс лучевой терапии

29 августа 2019 08:16 (UTC+04:00)

Президент Уругвая Табаре Васкес начал курс лучевой терапии после обнаружения рака легкого, сообщает его администрация, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Табаре Васкес начал курс лучевой терапии для лечения легкого. Он продолжит выполнять обязанности президента в обычном режиме", - говорится в заявлении.

Ранее сам Васкес, который по образованию является онкологом, сообщил журналистам, что у него обнаружено злокачественное образование в правом лёгком.

Во время своего первого срока (2005-2010 годы) Васкес развернул большую антитабачную кампанию, страна даже судилась с одним из крупнейших производителей сигарет Philip Morris. Согласно статистическим данным, с 2005 года курить в Уругвае бросили 294 тысячи человек.

В Уругвае 27 октября пройдут президентские выборы.

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