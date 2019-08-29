Разведывательный самолет США облетел приграничную с КНДР южнокорейскую провинцию

29 августа 2019 09:52 (UTC+04:00)

Самолет ВВС США совершил разведывательный полет у межкорейской границы для сбора информации о КНДР, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, самолет-разведчик Boeing RC-135V был замечен отслеживающим полеты сайтом Aircraft Spots в небе над Сеулом и столичной провинцией Кёнгидо.

"Полет состоялся на фоне обеспокоенности, что Северная Корея может провести новые ракетные запуски, несмотря на завершение Сеулом и Вашингтоном совместных военных учений, которые стали поводом для предыдущих запусков", - отмечает агентство.

Лишь в этом августе КНДР осуществила пять ракетных пусков, последний из которых прошел в минувшую субботу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Ирана: США должны вернуть исключения из санкций для сохранения ядерной сделки
Иран 09:32
США рассматривают несколько потенциальных мест проведения саммита G7 в 2020 году
В мире 08:55
Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 €20 млн на тушение пожаров в Амазонии
США 08:08
Иран потребовал, чтобы Япония не участвовала в патрулировании Ормузского пролива
Иран 07:04
Турция не допустит затягивания процесса создания зоны безопасности в Сирии - Эрдоган
Турция 05:18
Глава Минфина США отказался подтвердить сроки нового раунда торговых переговоров с Китаем
Китай 04:20
Лента новостей
Дорожная полиция Сабунчинского района Баку остановила свыше 100 автомобилей, нарушивших ПДД (ФОТО)
Общество 10:10
Британский регулятор признал вводящей в заблуждение рекламу правительства по Brexit
Другие страны 10:07
Попавший в ДТП в Лянкяране автобус работал незаконно - Госслужба автотранспорта
Происшествия 10:07
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 09:59
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Политика 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 августа
Экономика 09:53
АБИИ может финансировать инфраструктурные проекты в Узбекистане
Бизнес 09:47
В Азербайджане сегодня завершается регистрация поступивших в колледжи
Общество 09:40
Газовый госконцерн Туркменистана закупит трубы
Тендеры 09:35