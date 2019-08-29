Пакистан испытал баллистическую ракету "Газнави"

Вооруженные силы Пакистана провели испытания баллистической ракеты "Газнави". Об этом в четверг сообщил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ночь с 28 на 29 августа Пакистан произвел испытательный пуск ракеты "Газнави", способной нести различные типы боеголовок на расстояние до 290 км", - заявил Гафур.

Он отметил, что президент и премьер-министр страны поблагодарили военных и нацию за успешно проведенные испытания.

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