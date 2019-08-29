Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело экс-президента Пак Кын Хе

29 августа 2019 11:50 (UTC+04:00)

Верховный суд Республики Корея в четверг вынес решение пересмотреть вердикт суда низшей инстанции по делу о коррупции экс-президента страны Пак Кын Хе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В качестве причины для пересмотра дела Верховный суд сослался на процедурные проблемы.

Таким образом, дело вновь направлено на рассмотрение Апелляционного суда Сеула, который ранее приговорил Пак Кын Хе к 25 годам заключения по совокупности коррупционных обвинений.

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