Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело экс-президента Пак Кын Хе

Верховный суд Республики Корея в четверг вынес решение пересмотреть вердикт суда низшей инстанции по делу о коррупции экс-президента страны Пак Кын Хе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В качестве причины для пересмотра дела Верховный суд сослался на процедурные проблемы.

Таким образом, дело вновь направлено на рассмотрение Апелляционного суда Сеула, который ранее приговорил Пак Кын Хе к 25 годам заключения по совокупности коррупционных обвинений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.