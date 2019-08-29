Китай выразил надежду на скорейшую отмену санкций США в отношении Huawei

29 августа 2019 12:43 (UTC+04:00)

Китайская сторона надеется, что США как можно скорее отменят оказываемое ими давление и санкции в отношении Huawei и других китайских предприятий, чтобы избежать негативных последствий для американских компаний и глобальных производственных цепочек, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В производственных цепочках во многих отраслях предприятия по всему миру уже наладили тесную взаимосвязь, и оказание давления на китайские предприятия в конечном итоге приведет к потерям со стороны предприятий США. Надеемся, что американская сторона, исходя из интересов собственных компаний, безопасности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, как можно скорее отменит санкции и давление в отношении компании Huawei и других китайских компаний", - заявил он.

Ранее заместитель председателя Huawei Эрик Сюй сообщил, что согласно предварительному анализу, торговые ограничения со стороны США могут снизить её доход более чем на 10 миллиардов долларов.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).

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