В правительстве Британии заявили, что решение о возможности Brexit без сделки лежит на ЕС

Лидер британской Палаты общин, де-факто представитель правительства в нижней палате британского парламент Джейкоб Рис-Могг считает, что решение о том, согласиться ли на возобновление переговоров по Brexit или заставить страну выйти без сделки, лежит исключительно на Европейском союзе. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейскому союзу предстоит решить, хочет ли он иметь приемлемую сделку или будет продолжать настаивать на вассальной зависимости. Во втором случае мы покинем ЕС без сделки", - сказал он.

Рис-Могг отверг все обвинения в том, что решение о приостановке парламента было принято для того, чтобы лишить депутатов возможность остановить процесс выхода из ЕС. Он указал на то, что у депутатов будет возможность высказаться по этому вопросу, когда парламент начнет свою работу 14 октября. Для тех же народных избранников, которые категорически не согласны с позицией премьер-министра, Рис-Могг предложил два пути: "У них есть два варианта - изменить правительство или изменить законы".

В интервью Би-би-си он обратил внимание на то, что королева Елизавета II не ставила под вопрос решение премьер-министра Бориса Джонсона. "Ее Величество королева не имеет право действовать по своему усмотрению в этом вопросе. Нет прецедента того, чтобы королева отвергла просьбу ее премьер-министра в подобных обстоятельствах", - сказал он.

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу "не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года" и продлиться "до понедельника, 14 октября 2019 года". Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике это решение.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

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