В Японии от американского вертолета CH-53 отвалилась деталь

Тяжелый транспортный вертолет CH-53 войск США в Японии "обронил" во время полета пластиковый иллюминатор в море у берегов острова Окинава, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета Рюкю симпо, иллюминатор размером 58 на 47 сантиметров весил примерно один килограмм. Каким образом он отвалился от вертолета, пока неизвестно.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Это уже не первый подобный случай с вертолетом CH-53 на Окинаве. В декабре 2017 года от него также отвалился иллюминатор, упав на школьный двор города Футэмма, где расположена военная база США.

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