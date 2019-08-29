Парламентарии КНДР одобрили поправки в конституцию страны о полномочиях Ким Чен Ына

29 августа 2019 16:34 (UTC+04:00)

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР приняли поправки в конституцию, которые определяют полномочия Ким Чен Ына как верховного лидера республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в текст основного закона республики был добавлен параграф, который гласит, что "председатель Госсовета КНДР избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом ВНС". Как поясняет агентство, "данный параграф конституционно закрепляет статус Ким Чен Ына как верховного лидера партии, государства и вооруженных сил КНДР, избираемого в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа".

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