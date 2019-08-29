Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на должность премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра, постановление зарегистрировано на сайте парламента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В связи с тем, что у пропрезидентской партии "Слуга народа" есть монобольшинство в парламенте, именно Гончарук станет новым главой правительства. Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук уточнил, что депутаты утвердят премьера и новый состав кабмина одним голосованием.

Как заявила депутат Ирина Луценко, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" не будет поддерживать кандидатуру Гончарука из-за нарушения процедуры.

Она пояснила, что кандидат должен был прийти на заседание каждой фракции, но у "Европейской солидарности" диалога с ним не было и депутаты не понимают, какого курса он будет придерживаться.

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