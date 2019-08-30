В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления

Сотрудники головного офиса японского автомобильного концерна Toyota, расположенного в одноименном городе в префектуре Айти, в пятницу были эвакуированы из-за произошедшего в здании задымления. Об этом заявило японское общественное телевидение, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на пульт местного пожарного управления поступило сообщении о том, что с восьмого этажа штаб-квартиры крупнейшего японского автопроизводителя идет густой дым. На место уже прибыло более десяти пожарных расчетов.

Причиной эвакуации сотрудников головного офиса японского автомобильного концерна Toyota стал пожар в отделе разработки технологий. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Сообщается, что возгорание произошло на восьмом этаже здания, однако его причины на данный момент не указываются.

В настоящее время из окон на восьмом этаже штаб-квартиры густо валит дым, однако открытого огня не наблюдается. По данным местных правоохранительных органов, информации о пострадавших не поступало.

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