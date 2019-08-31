Лидер КНДР посетил строящийся курорт горячих источников в уезде Яндок

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын побывал с инспекционным визитом в строящейся туристической зоне термальных источников в уезде Яндок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что по итогам осмотра объектов строительства лидер КНДР распорядился начать эксплуатацию курорта в декабре нынешнего года. По словам Ким Чен Ына, которые приводит агентство, в уезде Яндок "будет создана новая сфера культурной и эмоциональной жизни, сочетающая туристическую зону горячих источников и горнолыжный комплекс".

Судя по фотографиям, предоставленным ЦТАК, на курорте Яндок завершено возведение нескольких многоэтажных отелей и санаториев, а также десятков современных жилых домов. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле и вписаны в природный ландшафт лесного массива у подножия горной вершины. Для организации работы горнолыжного курорта на одном из склонов горы подготовлены три трассы разных категорий сложности.

Первый курорт для катания на горных лыжах был построен в КНДР в местечке Масикрён в 2013 году по личному распоряжению Ким Чен Ына. Он расположен в 180 км к востоку от Пхеньяна и является одним из крупнейших горнолыжных комплексов в Азии. Первоначально планировалось, что новый курорт в уезде Яндок будет специализироваться на использовании термальных источников, однако весной нынешнего года лидер КНДР в ходе инспекционной поездки распорядился дополнительно построить для отдыхающих горнолыжные спуски.

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