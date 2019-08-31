Глава МИД КНДР не выступит на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

31 августа 2019 08:15 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо не будет выступать с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, как было объявлено ранее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что северокорейская сторона уведомила ООН о том, что вместо главы внешнеполитического ведомства на сессии Генассамблеи ООН выступит некий "посланник". Его имя и должность не уточняются. Его имя и конкретная должность не называются, отмечается лишь, что выступающий будет "в ранге посла". Причины, по которым глава МИД КНДР не будет выступать с речью, также не указываются.

Согласно опубликованной ранее предварительной программе выступлений, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо должен был выступить на Генассамблеи в пятницу 28 сентября. Выступления северокорейских представителей традиционно вызывают особое внимание в ООН.

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