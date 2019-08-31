В КНДР заявили, что ожидания возобновить диалог с США постепенно исчезают

31 августа 2019 09:35 (UTC+04:00)

В МИД КНДР считают, что недавнее резкое заявление госсекретаря США Майкла Помпео в адрес народной республики значительно осложняет процесс возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, опубликованном в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Постепенно исчезают наши ожидания на диалог с США и нас вынуждают пересмотреть принятые до настоящего времени меры", - отмечается в заявлении. Как поясняет Цой Сон Хи, госсекретарь США в своем выступлении 27 августа заявил, о недопустимости "хулиганских действий Северной Кореи". По словам первого замглавы МИД КНДР, слова Помпео были восприняты в народной республике как "серьезное оскорбление".

"Помпео зашел слишком далеко в своих высказываниях и тем самым поставил в трудное положение открытие намеченных переговоров между КНДР и США на рабочем уровне", - подчеркивается в заявлении.

"Соединенным Штатам лучше не пытаться далее испытывать наше терпение подобными раздражающими нас заявлениями, чтобы впоследствии не испытать горького раскаяния", - резюмировала Цой Сон Хи.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. В ходе него президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне.

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