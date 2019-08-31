Около 2 млн человек в Индии могут лишить гражданства и депортировать

31 августа 2019 10:35 (UTC+04:00)

Почти 2 млн человек не были включены в Национальный реестр гражданства, составленный властями индийского штата Ассам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что эти граждане могут быть лишены индийского гражданства и депортированы из страны.

В реестр при этом были включены 31,1 млн жителей Ассама. Как поясняет телеканал NDTV, реестр представляет собой перечень людей, которые смогли доказать, что проживали в штате до 24 марта 1971 года и не являются незаконными мигрантами из Бангладеш.

По данным телеканала, в штате усилены меры безопасности из-за опасений возможных протестов.

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