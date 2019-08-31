Главы правительств стран Содружества примут решение о проведении Игр стран СНГ

31 августа 2019 13:43 (UTC+04:00)

На заседании Совета глав правительств СНГ 25 октября в Москве планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества и информационной безопасности. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

“Планируется, что в узком составе главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ и определят дату и место своей следующей встречи. В широком формате будут рассмотрены Концепция сотрудничества стран Содружества в области цифрового развития общества и План первоочередных мероприятий по ее реализации, а также стратегия обеспечения информационной безопасности государств СНГ”, – рассказал Виктор Гуминский.

Традиционно целый блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.

Ожидается, что будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью, антимонопольному регулированию, развитию радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Кроме того, главы правительств рассмотрят вопросы, касающиеся розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на Родине, а также сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, будет принято решение о проведении Игр стран СНГ. “Предполагается, что первые Игры пройдут в августе 2020 года в Казани. А вообще по положению предусмотрено, что они будут проходить раз в два года в странах СНГ в алфавитном порядке. И будут продолжительностью до 10 дней”, – отметил Виктор Гуминский.

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