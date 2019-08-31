Евросоюз склоняется к продлению переговоров с Великобританией по Brexit

31 августа 2019 14:28 (UTC+04:00)

Евросоюз склоняется к тому, чтобы отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок реализации Brexit, установленный сейчас на 31 октября, в то время как в Европейской комиссии сообщили, что продление сроков переговоров "безусловно, является возможностью". Издание называет эти сигналы, официального подтверждения которым в статье не приводится, явным смягчением позиций Евросоюза перед началом интенсивных переговоров по теме "развода" Лондона и Брюсселя, запланированных на сентябрь.

Газета отмечает, что, предлагая продлить переговоры, ЕС намерен ослабить аргументацию британского премьер-министра Бориса Джонсона. Политик, пришедший ко власти в конце июля, последовательно заявляет о том, что королевство покинет сообщество 31 октября, будь то со сделкой или без нее. Примечательно, что британские евроскептики оценивают эту ситуацию по-иному, они полагают, что намерение ЕС продлить переговоры свидетельствует о панике в Брюсселе и о том, что стратегия Джонсона приносит свои плоды.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

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