Число жертв нападения на бар в Мексике достигло 30

1 сентября 2019 00:27 (UTC+04:00)

Юноша, получивший сильные ожоги при нападении на бар в городе Коацакоалькос в штате Веракрус, умер в больнице. Об этом в субботу сообщило региональное министерство здравоохранения. К настоящему времени число жертв атаки, устроенной в ночь на 28 августа, достигло 30 человек, еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти ведут расследование преступления. В числе основных версий случившегося прокуратура рассматривает месть за неудавшееся вымогательство и конфликт между наркокартелями "Лос-Сетас" и "Новое поколение Халиско".

Сведений о задержании подозреваемых в нападении пока обнародовано не было. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что виновные в трагедии понесут наказание.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: число пострадавших при нападении в Лионе возросло до девяти человек (Обновлено)
Европа 31 августа 20:51
В Мексике в ходе столкновения преступных группировок погибли девять человек
Другие страны 31 августа 07:27
На свалке в Мексике обнаружили около 2 тыс. фрагментов костей рук
Другие страны 31 августа 01:11
Число жертв нападения на бар в Мексике возросло до 28
Другие страны 29 августа 06:36
В Мексике при нападении на бар погибли 26 человек
Другие страны 28 августа 21:43
Мексика увеличивает экспорт пива в Азербайджан
Бизнес 26 августа 15:19
Лента новостей
В Турции столкнулись три автомобиля: есть погибший и раненые
Турция 00:50
В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"
США 00:12
В Армении задержали четырех солдат по подозрению в избиении офицера
Армения 31 августа 23:46
Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2"
Спорт 31 августа 23:39
Израильская армия повысила готовность на северной границе
Израиль 31 августа 23:25
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7
Турция 31 августа 23:06
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
США 31 августа 22:46
При крушении вертолета в Норвегии погибли четыре человека (Обновлено)
Европа 31 августа 22:25
Два аэропорта Флориды планируют приостановить работу из-за урагана "Дориан"
США 31 августа 22:10