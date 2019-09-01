Число жертв нападения на бар в Мексике достигло 30

Юноша, получивший сильные ожоги при нападении на бар в городе Коацакоалькос в штате Веракрус, умер в больнице. Об этом в субботу сообщило региональное министерство здравоохранения. К настоящему времени число жертв атаки, устроенной в ночь на 28 августа, достигло 30 человек, еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти ведут расследование преступления. В числе основных версий случившегося прокуратура рассматривает месть за неудавшееся вымогательство и конфликт между наркокартелями "Лос-Сетас" и "Новое поколение Халиско".

Сведений о задержании подозреваемых в нападении пока обнародовано не было. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что виновные в трагедии понесут наказание.

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