Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

1 сентября 2019 23:31 (UTC+04:00)

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая недавние финансово-экономические явления и неопределенность, вызванную предвыборной кампанией, необходимо принять срочные временные меры для того, чтобы иметь возможность более активно регулировать обменный курс и таким образом укрепить нормальное функционирование экономики", - говорится в документе.

Согласно указу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж.

По данным источников газеты Perfil, ограничения коснутся и физических лиц. Для них будет установлен месячный лимит на покупку в $10 тыс.

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