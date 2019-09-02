В Мали двенадцать человек погибли при обрушении здания

2 сентября 2019 01:03 (UTC+04:00)

При обрушении здания в столице Мали городе Бамако погибли 12 человек, 26 жильцов удалось спасти, сообщает малийское министерство безопасности и гражданской защиты в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ведомство отметило, что трехэтажное здание обрушилось утром, около 4.00 по местному времени. Спасательные работы продолжались весь день.

"По состоянию на 18.30 при обрушении здания в (районе) Банкони Салембугу (Бамако) было вызволено 38 человек, среди них 12 погибших", - заявили в министерстве.

При этом из-под обломков дома днем удалось извлечь четырехлетнюю девочку и женщину. На место происшествия также прибыли министры нескольких малийских ведомств, чтобы оказать поддержку семьям и поддержать спасателей.

Местный портал Mali24.info уточняет, что строящийся верхний этаж дома рухнул на остальную часть здания, где уже к тому моменту проживали люди. Как отметили СМИ, здание обрушилось как "карточный домик".

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