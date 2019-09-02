Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол

2 сентября 2019 11:41 (UTC+04:00)

Австралия не будет размещать на своей территории ракеты средней дальности, если США обратятся с таким запросом, заявил посол страны в России Грейм Михан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Позже министр обороны Австралии Линда Рейнолдс сообщила, что США не обращались к Канберре с запросом о размещении на территории страны ракет средней дальности.

"Оба - наш министр обороны и наш премьер-министр (Скотт Моррисон – ред.) – сказали, что мы не будем размещать. Конечно, я не могу предсказать, что новый премьер-министр или новое правительство может сделать через пять-десять лет, но наш премьер-министр сказал, что мы не будем, и это достаточно ясный и определённый ответ", - сказал дипломат в интервью РИА новости.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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