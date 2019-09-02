Иран заявил о сближении позиций Тегерана и Парижа по ядерной сделке

Позиции Тегерана и Парижа по реализации ядерной сделки сблизились, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение нескольких последних недель между президентами (Ирана и Франции – ред.) прошли серьезные переговоры. К счастью, по многим вопросам точки зрения (сторон) сблизились", - сказал Рабии, чьи слова приводятся на сайте правительства Ирана.

Тридцать первого августа лидеры двух стран Хасан Роухани и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого иранский президент заявил, что планируемый Тегераном в сентябре третий этап сокращения ядерных обязательств будет обратимым, как и предыдущие этапы.

Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней, стороны также обменивались предложениями, направленными на реализацию соглашения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.