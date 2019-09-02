Иран заявил о сближении позиций Тегерана и Парижа по ядерной сделке

2 сентября 2019 12:20 (UTC+04:00)

Позиции Тегерана и Парижа по реализации ядерной сделки сблизились, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение нескольких последних недель между президентами (Ирана и Франции – ред.) прошли серьезные переговоры. К счастью, по многим вопросам точки зрения (сторон) сблизились", - сказал Рабии, чьи слова приводятся на сайте правительства Ирана.

Тридцать первого августа лидеры двух стран Хасан Роухани и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого иранский президент заявил, что планируемый Тегераном в сентябре третий этап сокращения ядерных обязательств будет обратимым, как и предыдущие этапы.
Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней, стороны также обменивались предложениями, направленными на реализацию соглашения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр энергетики Ирана сообщил о рассмотрении строительства электростанции "Сирик" в Москве
Иран 12:28
Лавров: Москва надеется, что инициатива Макрона по Ирану принесет позитивный результат
Другие страны 12:14
МИД Ирана: Республика стремится дать дипломатии еще один шанс для спасения ядерной сделки
Иран 11:57
В Казахстане запущено производство с участием иранского капитала
Бизнес 11:32
Лавров и Зариф обсудят дальнейшие шаги по СВПД и ситуацию в Персидском заливе
Россия 02:07
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Политика 1 сентября 18:39
Лента новостей
Копите авиамили с PASHA Bank Miles&Smiles!
Экономика 12:53
В Грузии будет построена новая ГЭС
Энергетика 12:52
Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и дорожных сборов в июле
Турция 12:52
Новые проблемы возникли в решении вопроса о возобновлении полетов Boeing 737 MAX
Другие страны 12:52
Мы даем уникальную возможность свободного выбора – Кямран Шахмардан о Фестивале M.A.P. в Баку
Культура 12:48
Азербайджанское СП «Электрогаз» расширит географию экспорта отопительных систем комби
Бизнес 12:48
В двух узбекских городах будут построены ВЭС
Энергетика 12:47
В Казахстане запущен уникальный проект стройиндустрии с применением передовых технологий
Бизнес 12:41
Главный военный прокурор Украины уволен
Другие страны 12:34