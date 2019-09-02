Китай и США обсуждают сроки проведения нового раунда торговых переговоров

Китай и США в настоящее время обсуждают сроки проведения нового раунда переговоров по урегулированию торговых споров. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал вопрос о том, состоятся ли такие консультации в начале сентября в Вашингтоне, как планировалось ранее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны обсуждают это. Что необходимо сделать в первую очередь, так это создать подходящую атмосферу для переговоров. Что касается деталей, то я предлагаю вам обратиться в министерство коммерции", - сказал дипломат.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что консультации по торговым вопросам с представителями КНР запланированы на сентябрь.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.

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