Дипломаты ряда стран ЕС в Москве почтили память жертв теракта в Беслане

Представители посольств ряда европейских стран в России почтили память жертв теракта в школе Беслана, возложив цветы к памятнику жертвам трагедии, расположенному в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении представительства ЕС в РФ, в возложении цветов к памятнику приняли участие замглавы представительства Евросоюза в Москве Алешка Симич и дипломаты посольств Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, а также США, Канады и Австралии.

"Мы скорбим по жертвам и выражаем соболезнования тем, кто потерял в Беслане своих родных и близких. Терроризму нет места нигде в мире", - отметили в представительстве ЕС.

Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

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