МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Китай будет наблюдать сделку США и талибов

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге не подтвердил и не опроверг публикации в СМИ о том, что церемония подписания готовящегося мирного соглашения между США и радикальным движением "Талибан" может пройти в присутствии представителей Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда полагали, что проблема Афганистана должна быть урегулирована политическим путем. Поддерживаем мирный процесс по Афганистану, во главе которого стоят сами афганцы и который представляет все силы", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. "Поддерживаем усиление диалога по этому вопросу, который будет способствовать окончательному урегулированию проблемы", - резюмировал дипломат.

Как сообщил на прошлой неделе журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправится на два-три дня в Кабул для одобрения предполагаемой сделки с президентом Афганистана Ашрафом Гани. После этого эмиссар вернется в Доху, где проходят переговоры с талибами, на церемонию подписания соответствующего соглашения с главой катарского политического офиса муллой Абдуллой Гани Барадаром. Церемония может пройти в присутствии ключевых мировых игроков, включая страны региона, Европы, Россию и Китай, сообщало издание.

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