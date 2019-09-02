Пенс сообщил, что Польша приближается к безвизовому режиму с США

2 сентября 2019 14:05 (UTC+04:00)

США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, когда будут выполнены критерии. Об этом в понедельник заявил вице-президент США Майкл Пенс перед началом переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Пенса, "Польша приближается к выполнению критериев принятия ее в программу безвизового режима". "Как сообщалось ранее, США выдвинут Польшу на эту программу, когда будут выполнены критерии", - передает слова Пенса Польское агентство печати.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Польши рассчитывает на приезд Трампа в республику до конца года
Другие страны 14:18
МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Китай будет наблюдать сделку США и талибов
Другие страны 13:57
Дипломаты ряда стран ЕС в Москве почтили память жертв теракта в Беслане
Другие страны 13:31
Узбекская компания выйдет на американский рынок
Бизнес 12:30
Китай и США обсуждают сроки проведения нового раунда торговых переговоров
Другие страны 12:30
Лавров: Москва надеется, что инициатива Макрона по Ирану принесет позитивный результат
Другие страны 12:14
Лента новостей
Азербайджанская компания Rattan представит на рынок новые модели плетеной мебели
Бизнес 14:19
Президент Польши рассчитывает на приезд Трампа в республику до конца года
Другие страны 14:18
Азербайджанская СК увеличила чистую прибыль
Финансы 14:13
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Экономика 14:08
Грузия рассматривает проект антидемпингового законодательства
Финансы 14:07
Прошло очередное заседание по уголовном делу экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева
Общество 14:07
Турция успешно протестировала новые беспилотники
Турция 13:59
МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Китай будет наблюдать сделку США и талибов
Другие страны 13:57
В центре Баку будут дежурить круглосуточные наряды полиции
Общество 13:54