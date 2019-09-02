Президент Польши рассчитывает на приезд Трампа в республику до конца года

Польский президент Анджей Дуда рассчитывает, что президент США Дональд Трамп посетит Польшу с официальным визитом в 2019 году. Об этом он заявил в понедельник перед началом переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Майклом Пенсом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитываем на то, что несмотря ни на что будет возможность официального визита президента Дональда Трампа в Польшу еще в этом году. Я знаю, что такие планы есть, и надеюсь, нам удастся их реализовать", - сказал он.

Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 1-2 сентября, но в последний момент он отказался от поездки в Варшаву, объяснив свое решение надвигающимся на Соединенные Штаты ураганом. В Польшу отправился вице-президент Майкл Пенс.

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