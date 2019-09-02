Министры энергетики России и Ирана обсудят двусторонние инициативы в атомной энергетике

2 сентября 2019 15:11 (UTC+04:00)

Министры энергетики России и Ирана Александр Новак и Реза Ардаканиян 2 сентября обсудят инициативы двух стран в сфере атомной энергетики. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры энергетики России и Ирана сегодня встречаются в Москве. Мы уверены, что они более подробно рассмотрят задачи, которые на экономическом направлении стоят в интересах выполнения поручений, которые были согласованы президентами, - сказал министр. - Речь идет об осуществлении перспективных российско-иранских инициатив, прежде всего в энергетике, в том числе в атомной".

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