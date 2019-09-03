В Колумбии убили кандидата в мэры города Суарес

3 сентября 2019 00:24 (UTC+04:00)

Кандидат на пост мэра колумбийского города Суарес (департамент Каука на западе страны) Карина Гарсия убита в результате вооруженного нападения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник телеканал NTN24.

Жертвами преступников, личность которых не установлена, стали еще пять человек, сопровождавших политика, в том числе ее мать. Тела всех шестерых убитых были найдены в сгоревшем автомобиле Гарсии.

Правоохранительные органы Колумбии начали расследование в связи с произошедшим. По предварительным данным, нападение на политика совершили двое вооруженных мужчин.

Как сообщает телеканал, ранее Гарсия получала угрозы в связи со своей политической деятельностью. В частности, неизвестные лица требовали, чтобы она убрала с улиц плакаты с предвыборной агитацией.

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