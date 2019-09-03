В Сингапуре мужчине, который купил авиабилет и не полетел, грозит тюрьма

3 сентября 2019 01:31 (UTC+04:00)

В Сингапуре 27-летнего пассажира арестовали в аэропорту за то, что он купил билет, но не воспользовался им. Теперь ему грозит два года тюрьмы и штраф более 13 тысяч евро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Пассажир приобрел авиабилет, чтобы попасть в транзитную зону аэропорта и попрощаться со своей женой. Однако был арестован полицией Сингапура - согласно местному законодательству, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне имеет право находиться там только в случае, если намерен путешествовать.

После ареста полиция опубликовала сообщение в Facebook, в котором напомнила, что транзитные зоны аэропорта Чанги объявлены охраняемыми территориями.

"Если пассажиры не планируют садиться на борт, то несут ответственность за нарушение закона об охране инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Теперь нарушителю грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере более 13 тысяч евро.

Полиция сообщила, что с января 2019 года за подобные нарушения были привлечены к ответственности 33 пассажира.

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