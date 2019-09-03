На Багамах пять человек погибли из-за урагана "Дориан"

Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

По словам премьера, жертвами стихии на островах Абако на севере архипелага стали к настоящему моменту не менее пяти человек. Ранее местная газета Bahamas Press сообщила, что из-за "Дориана" также на островах Абако погиб семилетний мальчик. 28 августа агентство ЭФЭ сообщило, что жертвой стихии в Пуэрто-Рико стал пожилой мужчина.

По данным на 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск), эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и не смещался. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с.

Утром во вторник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида.

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