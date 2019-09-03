Абэ анонсировал перестановки в правительстве Японии

3 сентября 2019 06:03 (UTC+04:00)

Перестановки в кабинете министров Японии и руководящем составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) пройдут 11 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник на заседании ЛДП сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает японское общественное телевидение.

Ранее глава правительства подчеркивал, что новый кабмин должен продемонстрировать стабильность и готовность отвечать на различные вызовы.

Японские СМИ отмечали, что премьер намеревается сохранить ключевых министров в ходе предстоящей перестановки. В частности, это касается главы Минфина Таро Асо и генерального секретаря правительства Ёсихидэ Сугу, которые неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году. Высокие шансы остаться в новом правительстве есть и у министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Как сообщало агентство Киодо, в рамках перестановок Абэ должен сменить генерального секретаря Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Новым главой ведомства станет Сигэру Китамура, в настоящее время являющийся директором управления разведки и исследований при кабинете министров страны. Также не исключено, что Абэ может поменять генерального секретаря ЛДП.

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