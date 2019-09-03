Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 16

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в Кабуле, возросло до 16, около 100 человек пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило AFP.

Ранее телеканал TOLOnews информировал о пяти погибших и 50 раненых.

Взрыв прогремел неподалеку от жилого квартала. По данным МВД Афганистана, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Многие дома оказались повреждены.

По информации TOLOnews, ответственность за взрыв взяло на себя радикальное афганское движение "Талибан".

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