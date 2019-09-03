В КНР считают, что заявления Трампа о ввозе опиоидов из республики противоречат данным США

3 сентября 2019 10:35 (UTC+04:00)

Утверждения американского президента Дональда Трампа о роли Китая в появлении на рынке США фентанила (сильного опиоидного синтетического анальгетика, применяемого в медицине в качестве обезболивающего) абсолютно не соответствуют действительности и противоречат данным таможни и органов пограничного контроля Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Комитета по контролю за оборотом наркотиков КНР Лю Юэцзинь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По мнению Трампа, существует две проблемы. Первая - фентанил в США преимущественным образом импортируется из КНР, вторая - китайское правительство якобы недостаточно эффективно контролирует незаконную торговлю этим препаратом, - рассказал он на пресс-конференции. - Очевидно, что выводы, которые делает американский лидер в "Твиттере", не соответствуют действительности и даже серьезно ее искажают".

Для примера чиновник привел официальную статистику, согласно которой с октября 2018 по март 2019 года Соединенные Штаты в общей сложности выявили 229 случаев импорта фентанила, из них лишь 17 дел (7,4%) по Китаю. Всего было задержано 536 кг этого вещества (1,1%), в том числе только 5 кг из КНР. "Это статистика, опубликованная компетентными органами США за соответствующий ключевой период усиления контроля со стороны Вашингтона. Разве можно после этого утверждать, что Китай - главный поставщик фентанила в Соединенные Штаты?" - задал он риторический вопрос.

Лю Юэцзинь напомнил, что, по утверждению некоторых американских политиков, КНР якобы поставляет прекурсоры и химическое сырье в Мексику, где из него получают фентанил, который затем продается на рынке США. "Я хочу отметить, что правоохранительные органы КНР, Соединенных Штатов и мексиканской стороны в равной мере не смогли доказать, какая партия фентанила изготовлена в Мексике и какое сырье было доставлено из Китая. Ведь выявлен всего один достоверный случай", - подытожил зампредседателя комитета.

Американские власти неоднократно требовали от правительства Китая ограничить экспорт фентанила. Как полагают в Белом доме, "преступные группировки" постоянно нелегально ввозят данное вещество и прекурсоры из Китая. Затем, по версии Вашингтона, наркоторговцы продают или смешивают этот дешевый наркотик с мощными психотропными препаратами - героином и кокаином. Из-за того, что наркозависимые "зачастую не знают об этом", в Соединенных Штатах растет число передозировок и смертей: 63,6 тыс. жертв в 2016 году, 70,2 тыс. - в 2017 году и 68 тыс. - в 2018 году.

В апреле китайское правительство включило фентанил и производные от этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ, предприняв целый ряд мер. Несмотря на это, в начале августа Трамп объявил, что Китай "не выполнил обещание прекратить его продажу".

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