МИД Великобритании считает, что парламент страны сбивает ЕС с толку в отношении Brexit

Законодательные инициативы британского парламента направлены на то, чтобы создать ложное ощущение в Евросоюзе о возможности отмены Brexit. Такое мнение во вторник выразил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник депутаты Палаты общин британского парламента должны представить законодательную инициативу, которая призвана не допустить выход Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. "Суть этой инициативы - посеять сомнения в ЕС, создав ощущение с помощью интриг в парламенте, что Brexit может быть отменен. Это ослабляет позиции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Я призываю всех парламентариев не голосовать за этот законопроект", - заявил он в эфире телеканала Sky News. Рааб также отметил, что работа правительства направлена на то, чтобы "избежать еще одной изнуряющей и парализующей отсрочки" выхода Великобритании из ЕС, добавив, что каждый месяц невыхода страны из Евросоюза будет обходиться налогоплательщикам в £1 млрд.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

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