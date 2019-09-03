Врачи Австралии признали изменение климата чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения

3 сентября 2019 12:16 (UTC+04:00)

Австралийская врачебная ассоциация (AMA) признала глобальное изменение климата "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения". Как говорится в заявлении организации, доказательства изменения климата неопровержимы и свидетельствуют о том, что в будущем количество пострадавших от последствий глобального потепления увеличится, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральный совет врачебной ассоциации признает изменение климата чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, четкие научные доказательства которой указывают на серьезные последствия для <> всего человечества сейчас и в будущем", - говорится в заявлении ассоциации.

Во время выступления в Канберре глава совета АМА доктор Тони Бартони подчеркнул, что "изменение климата реально, и совсем скоро мы увидим самые серьезные последствия для здоровья населения во всем мире, в том числе в Австралии и странах Тихоокеанского региона". Именно это, по его словам, подтолкнуло ассоциацию присоединиться к ряду международных медицинских организаций, таких как Американская медицинская ассоциация (AMA) и Британская медицинская ассоциация (BMA), и признать глобальное потепление чрезвычайной ситуацией, которая угрожает здоровью людей.

По словам Бартони, АМА не может не принимать неопровержимые научные данные об изменении климата планеты и влиянии этих изменений на здоровье и благополучие человека. "Это, безусловно, приведет к росту пагубных последствий глобального потепления, таких как увеличение заболеваний, которые вызваны и обусловлены потеплением. Также это станет ударом по продовольственной безопасности из-за сокращения производства сельскохозяйственной продукции. Нет никаких сомнений в том, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения ", - отметил глава совета.

В заключение австралийская врачебная ассоциация призвала правительство страны принять ряд мер для того, чтобы остановить глобальное потепление, снизить выбросы парниковых газов и начать переход к возобновляемым источникам энергии.

С врачами континента согласились и некоторые австралийские предприниматели. Технологический гигант Atlassian, во вторник присоединился к коалиции из 20 местных организаций, призвавших своих сотрудников принять участие в глобальных экологических акциях, запланированных на 20 сентября. В этот день, как ожидается, миллионы людей оставят свои рабочие места и присоединятся к маршу против изменения климата, который пройдет по всему миру. По решению соучредителя и генерального директора Atlassian Майка Кэннона-Брукса все его 3,5 тыс. работников могут участвовать в марше вместо работы в офисе, чтобы обратить внимание правительства Австралии на необходимость срочных мер в борьбе с глобальным потеплением.

Планируется, что в ряде австралийских городов будет организовано более 70 экологических акций, в которых хотят участвовать около миллиона человек.

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